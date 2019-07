Si era ribaltato con il trattore, uomo muore dopo 18 giorni in ospedale

Le lesioni che aveva riportato in un incidente agricolo avvenuto 18 giorni fa a Cugnoli non hanno lasciato scampo a Mario Silvestri.

Il 74enne è infatti morto oggi, venerdì 26 luglio, all'ospedale di Pescara dove era ricoverato da quasi 20 giorni.

L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, era rimasto gravemente ferito lo scorso 8 luglio dopo che si era ribaltato con un trattore mentre stava eseguendo alcuni lavori su un terreno di proprietà del figlio, titolare di un'azienda agricola.

Dopo il grave incidente è stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione dove è sopravvenuto il decesso oggi verso mezzogiorno.

Degli accertamenti si erano occupati i carabinieri della Compagnia di Penne e della Stazione di Alanno.