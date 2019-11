Morto il prof Mario Fiesoletti, liceo Classico in lutto

È morto Mario Fiesoletti storico ex insegnante del liceo Classico "d'Annunzio".

Fiesoletti aveva 74 anni ed è morto la notte scorsa a causa di un malore fatale al cuore.

Il prof Fiesoletti è stato docente di matematica e fisica nella sezione C sperimentale, prese servizio nel 1979 ed era in pensione da quasi 10 anni. Fu anche vice preside.

«La sua scomparsa è un grande dolore per me», racconta un suo ex alunno oggi avvocato, «perché è stata una delle persone più importanti della mia crescita a livello di educazione, vita oltreché scuola. Persona come poche, più che un professore un maestro di vita».

I funerali saranno celebrati venerdì 29, alle ore 9.:30, nella chiesa del Mare, a Pescara.