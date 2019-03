Città Sant'Angelo in lutto per la scomparsa di Mario D'Alesio, il Professore

La comunità di Città Sant'Angelo piange la scomparsa di Mario D'Alesio, per tutti il Professore e fondatore dell'azienda agricola Sciarr.

D'Alesio aveva 96 anni, era nato il 12 settembre del 1922, ed è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 marzo.

Questo il ricordo del sindaco Gabriele Florindi:

«Uomo di grande cultura, con il quale ho avuto modo di confrontarmi fino a pochi mesi fa, sempre interessato e aggiornato alle vicende politiche nazioni e locali. Una figura storica per la sua professione, perché molte generazioni hanno avuto il privilegio di averlo come insegnante. Uomo probo e dedito alla famiglia, ma soprattutto sempre disponibile e a disposizione dei più deboli. Sempre pronto alla lotta per difendere le istituzioni Angolane. Città Sant’Angelo oggi viene a perdere un suo figlio illustre.

Ai figli, alle nuore e a tutti i suoi adorati nipoti invio le mie più sentite condoglianze. Ci mancherai Professore R.I.P».