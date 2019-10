Marijuana e Rolex falsi nella movida di piazza Muzii, un arresto e una denuncia

Un giovane è stato arrestato e un altro ha rimediato una denuncia a piede libero, in centro, per questioni di droga. Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, la polizia ha notato in piazza Muzii i due che, con atteggiamento sospetto, si stavano dirigendo a piedi verso via Cesare Battisti.

Addosso a uno di loro, B.S. di Atri, 19 anni, gli agenti hanno trovato un involucro in cellophane contenente 62 grammi di marijuana. L’altro ragazzo, invece, R.L.F., 22enne originario di Fermo, era in possesso di 1.045 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Il giovane aveva già precedenti per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione è stata estesa all’auto in uso alla coppia, nel cui abitacolo c'erano due involucri contenenti rispettivamente 30 e 7 grammi di marijuana, nonché 6 Rolex imballati e contraffatti. A quel punto, l’indagine si è spostata nelle abitazioni dei due giovani: all’interno di quella di R.L.F., situata a Collecorvino, sono stati rinvenuti 51 grammi di marijuana suddivisi in due distinte confezioni e una piantina della stessa sostanza stupefacente.

R.L.F. è così finito in manette per detenzione a fini di spaccio ed è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima (celebrato stamattina), mentre B.S. è stato indagato a piede libero per il medesimo reato; R.L.F., inoltre, è stato deferito in libertà per ricettazione, possesso di prodotti con marchi contraffatti e per la detenzione dei 6 Rolex falsi.

Sequestrati gli involucri di marijuana, la piantina e gli orologi contraffatti.