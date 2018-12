Marijuana e hashish nella movida, 39enne arrestato dai Carabinieri

Beccato con marijuana e hashish nella zona della movida di piazza Muzii. Un 39enne pescarese è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri, in via Cesare Battisti, per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, individuato vicino a un noto locale probabilmente alla ricerca di acquirenti, è stato prima sottoposto a perquisizione personale, con il ritrovamento di 7 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi, e poi in casa sua i militari dell’Arma hanno scovato altri 105 grammi della stessa droga nonché 110 grammi di hashish, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale che serviva per confezionare le dosi.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate mentre il giovane è finito ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi.