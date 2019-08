Marijuana in casa, un arresto a Pescara

Nella sua casa di Porta Nuova aveva 336 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Per questa ragione, il 55enne B.D. è finito in manette ieri pomeriggio, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In azione la Squadra Mobile della polizia del capoluogo adriatico.

L'uomo è stato condotto nella locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come disposto dal pm di turno.