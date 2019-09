Beccato con la marijuana, giovane finisce in manette

Questa notte B.E., 21enne nigeriano con ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, transitando nei pressi del parcheggio dei bus sull’area di risulta, hanno notato il giovane extracomunitario che si aggirava con atteggiamento guardingo. Sottoposto a un controllo, ha consegnato loro spontaneamente un involucro in cellophane contenente marijuana.

A quel punto, da una perquisizione personale, sono stati rinvenuti dentro un marsupio ulteriori 5 involucri con circa 32 grammi di marijuana. Per tali motivi il 21enne è stato ristretto nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.