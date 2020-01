Morta Mariangela Bellisario a Popoli, medico del 118 di Pescara

Lutto nel mondo del 118 pescarese e abruzzese per la scomparsa di Mariangela Bellisario, medico del 118 nella Asl di Lanciano, Vasto, Chieti e in quella di Pescara.

La Bellisario, 48 anni, è deceduta nell'ospedale di Popoli nel quale era ricoverata.

Da circa 3 mesi, come riferisce ChietiToday, lottava tra la vita e la morte.

La 48enne era ricoverata a Popoli, in coma da ottobre dopo un malore accusato nella sua abitazione e dal quale non si era più ripresa. I funerali si sono svolti nella mattinata odierna nella chiesa della Madonna del Rosario a Selva di Altino per l'ultimo saluto alla dottoressa a cui tutti volevano bene.