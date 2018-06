Mare sporco per Ironman? Il Comune smentisce: "Allarme privo di fondamento"

Nessun allarme contaminazione delle acque del mare nella zona interessata dalla frazione di nuovo di Ironman. Lo hanno fatto sapere gli assessori Di Carlo e Diodati, replicando all'allarme lanciato da Armando Foschi di Pescara Mi Piace che aveva filmato ieri un copioso sversamento di liquami in mare dovuto al bypass del depuratore a seguito del maltempo.

Gli assessori replicano:

"Risultano infatti del tutto infondate le notizie diramate a mezzo stampa sullo stato dell’acqua dove gli atleti cominceranno la gara di triathlon: come confermano Aca e Arta da noi interpellate per avere chiarimenti e come assicura anche il percorso della competizione in acqua, che si svolge al largo e perpendicolare alla Nave di Cascella, in un’area che non è interessata da nessun tipo di criticità.

Ci dispiace che la notizia abbia procurato preoccupazione alla vigilia degli atleti, che dovrebbe invece scorrere tranquilla e calma per le prove che gli aspiranti Ironman provenienti da tutto il mondo dovranno affrontare fra poche ore, così come continua a stupirci il carico di odio verso la città da parte di chi in questi anni non ha fatto altro che agitare i peggiori cataclismi, alla ricerca di una visibilità che di certo non fa bene a Pescara, né a chi la sceglie. Cittadini, turisti, avventori hanno diritto di viverla per tutto quello che offre senza temere i rischi e i pericoli di turno, che sono tali solo nella mente di chi li produce per colpire questa Amministrazione e su cui ci riserveremo di agire ”