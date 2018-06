Mare, riviera sud: scatta il divieto di balneazione a Fosso Vallelunga

Nuovo divieto di balneazione lungo la riviera sud. A seguito delle analisi ricevute dall'Arta, il sindaco Alessandrini ha firmato l'ordinanza che vieta il bagno nella zona attorno a Fosso Vallelunga.

Il divieto di balneazione, temporaneo, sarà rimosso non appena le nuove analisi dell'Arta mostreranno valori conformi alle norme di legge. Ricordiamo che nella zona è in via di rimozione il cantiere per il ripascimento al centro delle polemiche fra balneatori e comune, che ha infine deciso di rimandare i lavori a settembre.