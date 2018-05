Mare e turismo: premiato lo stabilimento balneare Pallino Beach per i 54 anni di attività

Una consegna informale e discreta avvenuta sul lungomare di Montesilvano. Una cerimonia non ufficiale ma ugualmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale che ha inteso premiare lo stabilimento balneare "Pallino Beach", tra i più antichi della città, con il simbolo da apporre all'ingresso del lido. La famiglia Di Blasio, titolare della concessione dal 1964, ha ricevuto la targa di "Attività Storica" dal consigliere comunale Enea D'Alonzo. Lo chalet si trova all'altezza di via Piemonte. Il signor Giuseppe, con l'aiuto dei figli, è già al lavoro per accogliere bagnanti e forestieri nel tratto di spiaggia di sua competenza per il 54° anno consecutivo.