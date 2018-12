Scoperto e denunciato a Pescara un falso nutrizionista, studio sotto sequestro [FOTO-VIDEO]

La Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato a Pescara un falso nutrizionista, Marco Tritapepe.

L'uomo svolgeva l'attività di dietologo nutrizionista in maniera abusiva in via Orazio 152, nella zona del centro storico della città.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara.

Il sedicente professionista nonostante fosse già stato oggetto di attenzione investigativa da parte della Guardia di Finanza, che lo scorso mese di gennaio 2018, aveva perquisito, in piazza Garibaldi 21, sottoponendo a sequestro le attrezzature utilizzate e documentazione sanitaria riguardante circa 500 pazienti, ha pòroseguito nella sua attività visto che il 19 marzo, nel corso di un accesso a fini fiscali, si era scoperto come Tritapepe continuasse a effettuare consulti medici a vari pazienti.

Per questa ragione vennero sottoposti a sequestro tutti i locali, due camere, le attrezzatture utilizzate e le cartelle di circa 200 clienti. A seguito dell’intervento e della divulgazione a mezzo stampa dell’attività di servizio e, nonostante alcuni clienti si fossero rivolti al Tritapepe per verificare se fosse lui il professionista abusivo oggetto dell’intervento, lo stesso negava ogni circostanza e coinvolgimento, continuando ancora la propria attività. Il tutto con lo stratagemma di spostare il proprio studio e luogo di ricevimento, in altro stabile sempre in Pescara, questa volta in via Orazio numero152.

I finanzieri hanno così ulteriormente proseguito gli accertamenti assumendo informazioni da ulteriori clienti e, all’esito delle attività investigative e dell’accertata reiterazione dell’esercizio abusivo dell’attività, la Procura della Repubblica di Pescara, ha inoltrato richiesta di sequestro preventivo, accolto dal Gip di Pescara.

Il provvedimento giudiziario è stato ora eseguito dai finanzieri che, all’atto dell’accesso nei locali di via Orazio, hanno colto in flagranza Tritapepe mentre visitava pazienti e sottoposto a sequestro i nuovi locali e attrezzature utilizzate dal professionista abusivo. Ovviamente, fanno sapere dalla Finanza, nei confronti del medesimo seguiranno anche gli sviluppi dell’intervento anche ai fini fiscali per la verifica del trattamento dei ricavi conseguiti dall’illecita attività.

«La Procura della Repubblica di Pescara», si legge nella nota diramata dalla Guardia di Finanza, «ha rilasciato specifico nullaosta alla comunicazione dei dati riguardanti le attività del Tritapepe affinché i clienti dello stesso possano essere portati a conoscenza dell’abusività della professione medica dallo stesso esercitata e, di conseguenza, siano messi in grado di denunciare i loro casi alla Magistratura ed alla Guardia di Finanza nonché di tutelarsi nelle sedi ritenute più opportune».

