Manoppello: tenta di rubare all'interno di un furgone ma viene arrestato

Un 33enne di Manoppello è stato tratto in arresto per furto aggravato a seguito di un tentativo di asportare da un furgone parcheggiato in via Aldo Moro un portafoglio contenente diverse banconote. Il bottino, lasciato incustodito dal proprietario del veicolo, era comunque ben nascosto ed il ladro non è riuscito a scovarlo nonostante abbia rovistato per alcuni istanti alla ricerca di qualche oggetto di valore.