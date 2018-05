Manoppello: a fuoco casa in ristrutturazione

Un rogo che si è sviluppato all'alba di oggi in via XX settembre a Manoppello, ha interessato una casa privata non ancora agibile per essere occupata. La casa era in fase di ristrutturazione e il proprietario è un operaio di origini siciliane. Gravi i danni all'abitazione. Ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme. Indagini in corso per accertare le cause dell'incendio.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alanno e i Carabinieri di Manoppello e Popoli.