Manoppello: autovelox lungo la Tiburtina, il PD: "Basta salassi e pericoli per gli automobilisti"

Stop alle multe a raffica agli automobilisti e soprattutto maggiore chiarezza per la segnaletica all'incrocio della Tiburtina di Manoppello. La sezione locale del PD ha avviato una raccolta firme destinata all'amministrazione comunale per chiedere delle modifiche nell'incrocio.

Il segretario Blasioli:

“E’ giusto voler tutelare l’incolumità delle persone ma da mesi assistiamo al verificarsi di sinistri stradali dovuti alla confusione

generata negli automobilisti dalla contemporanea presenza di autovelox e semaforic on telecamere. A questo dobbiamo aggiungere che la Tiburtina è una strada moltotrafficata, dove transitano molti lavoratori, e che non è moralmente giusto sfruttare

questi sistemi per tassare ulteriormente i cittadini. Con le firme raccolte, si vuoleaiutare i cittadini a rispettare le regole e non punirli speculandoci sopra”