“Andate via da Pescara”, spunta un manifesto contro Lo Spaz [FOTO]

Un manifesto che “non ha schieramento politico”, apparso nel weekend e firmato da “i cittadini di via del Circuito”, ma che in realtà sarebbe opera di poche persone, forse addirittura di un solo individuo. Amara sorpresa per i ragazzi de “Lo Spaz”, che hanno trovato affisso, all’ingresso del loro centro ricreativo in via del Circuito, un maxi volantino che li contesta invitandoli ad andarsene.

“Questo volantino – afferma lo Spaz in una nota – rifiuta il confronto e, tramite la calunnia e il falso, fa finta di rappresentare il quartiere nella volontà di reprimere uno spazio di crescita, di cultura e di aggregazione per i/le giovani di Pescara e dintorni, con metodi che ricordano quelli dei neofascisti. Negli ultimi tre anni abbiamo stretto un legame indissolubile con il quartiere, ci siamo conosciuti nelle pause dalla lettura o dallo studio in biblioteca, nei momenti informali, nei cineforum, durante i corsi o gli eventi che abbiamo organizzato”.