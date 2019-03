Mancata bonifica a Piano D'Orta: interrogatorio per il sindaco di Bolognano

Il sindaco di Bolognano Silvana Sarra, è stata interrogata ieri nell'ambito dell'inchiesta riguardante l'omessa bonifica del sito inquinato di Piano D'Orta della Montecatini.

Il primo cittadino ha risposto alle domande riguardanti l'inchiesta sul mancato avvio degli interventi di bonifica nonostante i risultati delle analisi delle perizie commissionate nel 2014 dal comune di Bolognano. La Sarra ha replicato che l'ente non aveva mai nominato un responsabile del procedimento. L'accusa è di non essere intervenuta nonostante i rischi per la salute dei residenti. Nell'indagine sono indagate altre sei persone per omessa bonifica, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico.