Buca lasciata aperta sul marciapiede, ragazza cade con figlia piccola in braccio: entrambe finiscono in ospedale

Una giovane donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara insieme alla figlia di un solo anno a causa di una caduta avvenuta ieri mattina, sabato 11 maggio, sul marciapiede di via di Sotto (vicino alle Poste) nella zona dei Colli.

A provocare la caduta è stata una buca lasciata aperta in seguito ai lavori eseguiti e mai finiti sulla pubblica illuminazione.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la donna stava camminando con in braccio la sua piccola di un solo anno quando all'improvviso è finita con un piede in questa buca di 21 centimetri di diametro e 60 di profondità.

La conseguenza è stata una rovinosa caduta sull'asfalto con la bimba che ha battuto la testa a terra. Per entrambe si è reso necessario l'arrivo dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato marmma e figlia al pronto soccorso dell'ospedale. La donna ha riportato ferite alle gambe e per fortuna non si è rotta il piede, mentre la piccola dopo diverse ore trascorse al pronto soccorso pediatrico dovrà rimanere in osservazione per 48 ore per trauma cranico nella speranza che non abbia ematomi o complicanze entro domani.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno transennato la zona, ma resta da chiarire se sia competenza del Comune o dell'Enel. Il padre e marito annuncia che "sicuramente andremo avanti perché non è possibile lasciare una cosa simile così, che sia di esempio, perché poteva capitare a chiunque e rischiare la vita".

Gallery