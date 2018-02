Maltempo: task forces del Comune sulle buche stradali

Sono iniziati questa mattina, subito dopo la fine della nevicata, le operazioni di sistemazione delle buche sull'asfalto in città causate dal maltempo delle ultime ore. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, facendo il punto della situazione dopo l'uscita in strada degli operai della ditta Giuveter.

Diverse sono le situazioni sotto la lente. La principale è quella riscontrata in via del Ciurcuito. A tale proposito abbiamo chiesto ai nostri uffici di avviare una verifica tecnica delle cause che hanno determinato i problemi che si sono manifestati sul tratto della strada riqualificato solo lo scorso aprile e che oggi ha diverse buche ed erosioni del mando di asfalto. Il Comune andrà a fondo a tale verifica perché la via sia ripristinata al più presto e a regola d’arte, facendo già nella giornata di domani degli ulteriori sopralluoghi per avviare la procedura che verrà ritenuta la più opportuna e risolutiva su quella che è una delle vie di accesso principali alla città.