Torna il maltempo: farà più freddo e arriverà la pioggia

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo fa sapere invece che dalla giornata di oggi, 27 dicembre, e fino alle 14 del 28 dicembre è prevista una criticità moderata (codice Arancione) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone bacino dell'Aterno e Marsica e per rischio idraulico diffuso sul bacino Alto del Sangro.

"Tutti i Comuni delle zone di allerta in cui sono previste situazioni di possibile criticità - rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca - sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree già percorse da incendi".