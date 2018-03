Maltempo: freddo e pioggia anche nel pescarese, le previsioni

Torna l'inverno anche nel pescarese ed in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo che ha riportato le temperature ai valori tipici invernali con piogge, nevicate a bassa quota e vento forte. Dal pomeriggio di ieri i rovesci hanno interessato anche il capoluogo adriatico, dove però è il vento a causare i maggiori disagi con mareggiate diffuse lungo la costa ed alberi abbattuti. Lungo la riviera sud intanto si monitora la ruota panoramica anche se la proprietà ha fatto sapere che tutto è sotto controllo.

Abruzzometeo.org indica per la giornata di oggi 21 marzo ancora condizioni di tempo instabile con rovesci a carattere piovoso in pianura mentre nelle zone collinari al di sopra dei 400 500 metri sono previste possibili nevicate. Il maltempo dovrebbe insistere ancora almeno fino alla tarda serata. Temperature ancora in lieve diminuzione.