Maltempo Pescara, vigili del fuoco e sommozzatori intervengono in un parcheggio [FOTO-VIDEO]

Vigili del fuoco e sommozzatori sono entrati in azione questa sera in un parcheggio di Pescara per verificare che non ci fossero persone all'interno. Il parcheggio era completamente sommerso dall'acqua.

Il fatto si è verificato tra via Enzo Ferrari e via Rigopiano.

Sul posto anche i carabinieri. Per agevolare le operazioni, le strade sono state chiuse al traffico.