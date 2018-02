Maltempo Pescara 26 febbraio 2018: cancellazioni dei treni ed eventuali modifiche

Trenitalia ha reso note le cancellazioni di corse e modifiche, per quanto riguarda il nostro territorio, sulle linee Pescara-Sulmona e Ancona-Pescara. Sono gli effetti dell'ondata di maltempo sulla rete ferroviaria abruzzese. 18 treni regionali sono stati soppressi sulla linea Pescara-Teramo, dodici sulla Pescara-Sulmona e quattro sulla Pescara-Ancona.

In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile che preannunciava l'arrivo dell'ondata di maltempo, le società del Gruppo FS Italiane, Rfi e Trenitalia hanno subito attivato i "Piani neve e gelo".

La Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia invita i viaggiatori ad aggiornarsi e informarsi sulla situazione traffico ferroviario, in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso FSNews, l'account twitter @FSnews_it e la sezione infomobilità del sito di Rfi che sono in continuo aggiornamento.