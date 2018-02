Maltempo a Montesilvano: chiusi i parchi, i giardini e il cimitero comunale

«Abbiamo disposto la chiusura al pubblico dei parchi pubblici, dei giardini e del cimitero comunale per oggi e per la giornata di domani. E’ stato attivato il Coc, che nel corso di tutta la giornata ha coordinato le operazioni di sgombero della neve e di assistenza alla popolazione».

A dirlo è il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. Cinque le ditte al lavoro su tutto il territorio, suddiviso in altrettante macroaree che si stanno occupando delle operazioni di sgombero della neve. All’opera anche la Protezione Civile che ha garantito assistenza socio–sanitaria ai cittadini e sta monitorando ed intervenendo con mezzi spargisale e lame spazza neve sulle strade maggiormente interessate.

«Invitiamo i cittadini a mantenere la massima prudenza - dice ancora il sindaco - raccomandando a tutti di non uscire se non strettamente necessario e con mezzi dotati di gomme termiche o catene da neve a bordo. Resta chiusa la riserva di Santa Filomena e, come già stabilito con l’ordinanza firmata domenica, anche domani le attività didattiche di ogni ordine e grado resteranno sospese».

E intanto per la giornata di domani (martedì 26 febbraio), il Centro Funzionale d’Abruzzo ha annunciato il persistere, per le prossime 24-30 ore, di nevicate fino a quote di pianura. Attivi h24 per richieste e segnalazioni i numeri telefonici del COC: 085-4481216 e 085-4481326. Per eventuali comunicazioni o segnalazioni sono attivi i numeri del Centro Operativo Comunale: 085/4481216 o 085/4481326.