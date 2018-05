Maltempo Montesilvano 3 maggio 2018: la situazione e le previsioni

Piove a Pescara e provincia dalle prime ore di oggi, giovedì 3 maggio. Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che per le prossime 24-36 ore sono previsti temporali intensi, vento forte, fulmini, grandinate e mareggiate lungo le coste. Abruzzo Meteo annuncia intensi temporali in sviluppo sull'Adriatico centro meridionale e sulla Puglia in spostamento verso la nostra regione: nelle prossime 2-5 ore saranno possibili precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, accompagnate da raffiche di vento. Non si escludono rovesci particolarmente abbondanti.

Attivato il Coc - Centro Operativo Comunale

A Montesilvano, nonostante l'intensa perturbazione, non si registrano criticità. Il Comune sta monitorando la situazione che resta sotto controllo. E' stato attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza maltempo che sta interessando la città. Attivi, per segnalazioni i numeri di telefono 085/4481216 e 085/4481326.

La situazione del traffico a Montesilvano in tempo reale

Traffico intenso. Si raccomanda la massima prudenza. Chiuso il lungomare nel tratto compreso tra Viale Europa e via Marinelli. Idrovore in azione nelle traverse a mare, dove si sono create le maggiori criticità, nonchè su via Piemonte e via Trentino. Interdetti alle auto anche i sottopassi di viale Europa, via Aldo Moro e via De Gasperi: in quest'ultimo sottopassaggio, un'auto è rimasta bloccata. Si raccomanda la massima prudenza e di osservare scrupolosamente le segnaletiche apposte dagli operatori.