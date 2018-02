Maltempo: emergenza crateri e buche lungo le strade della città

Intervenire subito stanziando fondi straordinari per risolvere l'emergenza buche e crateri di questi giorni lungo le strade cittadine. Forza Italia, con il capogruppo al Comune Antonelli, attacca l'amministrazione comunale ed in particolare l'assessore Blasioli in merito al problema sorto dopo il maltempo di questi giorni.

"È una ricetta da ‘scherzi a parte’ quella propinata dal vicesindaco che evidentemente non ha idea di cosa sia accaduto alla città in seguito a due gocce di pioggia. Ora, aldilà della evidente necessità di capire perché strade riqualificate da pochi mesi si siano

letteralmente sbriciolate, è chiaro che occorre predisporre un piano d’emergenza che imponga di mettere subito mano al Piano Triennale dei Lavori pubblici, non tra due mesi, modificando le priorità per il 2018 e i relativi capitoli di spesa e dirottando tutto il possibile sulle nostre strade. Per questa ragione chiediamo alla giunta di predisporre e portare in Consiglio comunale una maxi-

variante da approvare con la massima urgenza”.

Antonelli aggiunge anche che il maltempo visto negli ultimi giorni rientra nella normalità, nulla rispetto a quanto visto nel 2012 e nel 2013 o lo scorso anno.