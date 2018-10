Maltempo, l'ira di Contribuenti Abruzzo: "Infiltrazioni d'acqua sugli autobus Tua"

"Stamattina sull'autobus Tua numero di matricola 454 in servizio sulla linea 38, partito da Cappelle sul Tavo presumibilmente alle 7.15, ci sono state segnalate delle infiltrazioni di acqua. Inoltre l'autobus si sarebbe spento per ben due volte. Esprimiamo forte preoccupazione per quanto si starebbe verificando e preghiamo gli organi preposti di intervenire urgentemente".