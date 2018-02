Maltempo, chiudono alcune scuole e l'università: il punto della situazione

Sospensione delle attività didattiche, in vista dell'allerta meteorologica, nell'università di Chieti-Pescara il prossimo 26 febbraio. Sospensione delle attività didattiche, lunedì e martedì, anche in tutte le scuole di Città Sant'Angelo, come disposto dal sindaco, Gabriele Florindi.

Inoltre per l'università 'd'Annunzio' il rettore ha disposto lo stop agli esami. A Pescara il Comune sta monitorando la situazione e il sindaco Marco Alessandrini è in contatto con i primi cittadini di Montesilvano e Francavilla al Mare per eventuali provvedimenti sinergici di sospensione delle lezioni.

A Penne, per i giorni 26 e 27 febbraio, sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale, nonché dell’asilo nido comunale, chiusi il cimitero e i parchi comunali. Scuole chiuse lunedì e martedì anche a Civitella Casanova. Il sindaco di Rosciano, invece, ha decretato la sospensione delle lezioni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e asilo nido per il solo 26 febbraio, riservandosi però di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.