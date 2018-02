Maltempo: resta chiusa la Pineta della Riserva dannunziana, riapre lo stadio

Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha firmato l'ordinanza di chiusura del Centro Operativo Comunale per cessata emergenza maltempo e l'ordinanza che riguarda scuole, riserva, parchi, cimitero, impianti sportivi e stadio.

Pescara si prepara così a tornare alla normalità con la riapertura per domani, mercoledì 28 febbraio, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Riaprono domani anche i parchi e gli impianti sportivi comunali, Stadio Adriatico Cornacchia compreso.

Resta chiusa la Riserva dannunziana, dove il sindaco Marco Alessandrini si è recato stamane in sopralluogo per verificare situazione e danni arrecati dal maltempo. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico.

Così anche la pineta di Santa Filomena. Restano chiusi altresì i cimiteri, al fine di effettuare le verifiche sulla praticabilità delle strutture.