Maltempo e Burian: scuole chiuse a Spoltore il 26 e 27 febbraio

Niente lezioni anche a Spoltore per l'arrivo dell'ondata di maltempo e gelo. Il sindaco Di Lorito ha firmato l'ordinanza che dispone la sospensione delle lezioni in tutte le scuole per lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio dopo aver ricevuto l'ultimo bollettino meteo della protezione civile.

Anche su Spoltore come su gran parte dell'Abruzzo e del pescarese sono previste temperature in picchiata e possibili nevicate per le prossime 24/36 ore.