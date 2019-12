Maltempo, nuova allerta meteo: le previsioni aggiornate per l'Abruzzo e Pescara

Nuova allerta meteo dalla protezione civile abruzzese. Per la giornata di oggi sabato 21 dicembre, infatti, è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Già dalla tarda serata di venerdì 20 dicembre insistono sulla nostra Regione e nel Pescarese forti venti di Libeccio e Garbino con raffiche fino a 100 km/h.

Previste anche precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale che, nelle zone montane oltre i 1200 metri, potranno essere a carattere nevoso. I rovesci saranno a tratti anche di forte intensità e potranno andare avanti fino alla nottata e nelle prime ore di domenica 22 dicembre quando è atteso un temporaneo miglioramento.

I settori più interessati saranno quelli occidentali anche se le raffiche di vento ed i temporali raggiungeranno anche il Pescarese e la costa. La protezione civile ha per questo allertato i comuni per attivare i relativi monitoraggi ed interventi in caso di necessità.