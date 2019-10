Maltempo, allerta meteo anche per il Pescarese: le previsioni

Come previsto è in arrivo la perturbazione che di fatto porterà l'autunno anche nel Pescarese e su tutto l'Abruzzo. La protezione civile, infatti, ha diffuso un'allerta meteo per le prossime 24 - 36 ore a partire dalla serata di oggi 2 ottobre. Sono attesi, infatti, anche sul nostro territorio, rovesci e temporali anche di forte intensità accompagnati da fulmini e raffiche di vento sia sulla costa che nell'entroterra.

Per la giornata di domani, 3 ottobre, sarà il forte vento di burrasca proveniente da nord a farla da padrone con possibili mareggiate lungo la costa ed un sensibile calo delle temperature.