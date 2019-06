Sette persone finiscono in ospedale dopo la cena in un agriturismo del Pescara, avviati accertamenti

Sono in totale sette le persone che hanno accusato un malore dopo una cena in un agriturismo della provincia di Pescara sabato scorso, 22 giugno.

Tutte e sette sono finite all'ospedale di Chieti dove sono state dimesse dopo alcune ore.

I problemi di salute subiti dopo aver mangiato nella struttura ricettiva del Pescarese in occasione di una festa di compleanno sono stati vomito e diarrea.

Un paio di giorni fa una delle persone vittima del malore ha deciso di presentare un esposto denuncia ai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara i quali, insieme alla Asl Lanciano Vasto Chieti, hanno avviato accertamenti. In base a quanto si apprende le persone finite in ospedale avevano mangiato carne, salumi e formaggi. Per ora non risultano provvedimenti nei confronti dell'agriturismo e si rimane in attesa dell'esito anche degli accertamenti epidemiologici condotti dall'Asl.