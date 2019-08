Ragazza si sente male in un parcheggio, soccorsa dal 118 [FOTO]

Questa mattina, a Porta Nuova, una ragazza è stata soccorsa dal 118 dopo essersi sentita male. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 12 in via Lago di Campotosto dietro al mercato coperto di via dei Bastioni, vicino al supermercato Eurospin, per la precisione nel parcheggio dove vengono anche venduti i fiori.

Abbiamo raccolto la testimonianza di Lidia Di Blasio, giovane professionista che ha un'agenzia di comunicazione non molto lontano da dove si è verificato il fatto: