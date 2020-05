Dramma a Pescara, ha un malore mentre torna a casa dal lavoro: morto dipendente della Fater

Ha avuto un malore improvviso mentre era alla guida, di ritorno dal lavoro alla Fater, che non gli ha lasciato scampo. È morto così Giulio Liberato, 51enne di Pescara deceduto giovedì 30 aprile in via Raiale. L'uomo stava tornando a casa dall'azienda dove si occupava di manutenzione e controllo di apparecchiature elettroniche, quando improvvisamente un malore gli ha provocato un arresto cardiaco.

La vettura senza controllo è finita contro un'auto in sosta. Sul posto è arrivata la polizia con la squadra volante che ha subito allertato il 118 dopo aver visto il 51enne accasciato sul volante. I sanitari, una volta sul posto, hanno avviato le operazioni di rianimazione che si sono concluse purtroppo con esito negativo. Il medico legale, arrivato sul posto, ha poi disposto il trasferimento della salma all'obitorio, dove a seguito dell'ispezione cadaverica è avvenuta la conferma del decesso per cause naturali ed il corpo è stato restituito ai familiari.