Colto da improvviso malore, anziano automobilista muore alla guida

Un uomo di 79 anni, Giuseppe Evangelista, di Civitella Casanova, è morto oggi a causa di un malore mentre a bordo di una Fiat Punto percorreva via dei Vestini a Chieti, nei pressi del policlinico.

Intorno alle ore 13 di questa mattina il signor Evangelista ha perso il controllo della propria auto, che ha urtato alcune vetture in sosta danneggiandole. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.