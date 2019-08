Paura in montagna, escursionista colto da malore soccorso con l'elicottero

Paura nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, nel Pescarese per un escursionista che è stato colto da malore mentre stava camminando a Serramonacesca sul sentiero che in prossimità del monastero conduce alle Gole dell'Alento.

La persona vittima del malore è svenuta lungo il sentiero per poi riprendersi poco dopo.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di stanza a Pescara con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico che, sbarcato poco distante da lì, gli è andato incontro a piedi e lo ha condotto fino all'elicottero.