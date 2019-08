Si sente male mentre è in macchina e chiede aiuto, uomo morto in strada

Si sente male mentre è in macchina e chiede aiuto a una persona che in quel momento si stava recando a lavoro: così stamattina è morto in strada un uomo di 63 anni.

Dopo aver accusato i primi sintomi, l'automobilista ha accostato davanti al deposito della Tua e, subito dopo, è spirato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, con i sanitari che hanno eseguito tutte le manovre rianimatorie del caso, ma per il povero 63enne non c’è stato nulla da fare.