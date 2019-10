Cronaca Spoltore / Cavaticchi

Paura a Cavaticchi, anziano si sente male durante il concerto di Franco Bagutti

Il fatto si è verificato ieri sera poco prima delle ore 22: il Maestro Bagutti, informato di ciò che stava accadendo, ha immediatamente fermato l'orchestra (in quel momento impegnata a eseguire il brano "L'universo per me") per consentire le operazioni di soccorso