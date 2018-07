Madre e figlia di 3 anni ferite in un incidente sulla Tiburtina: la bimba è ancora grave

Restano molto gravi le condizioni della bimba di 3 anni che l'altra notte è rimasta coinvolta in un incidente stradale insieme alla madre, una 40enne di Scafa. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale civile di Pescara, nel reparto di Rianimazione. Anche la madre è ricoverata al "Santo Spirito" per politrauma, ma ne avrà per 25 giorni.

La donna era alla guida di una Ford Fiesta sulla via Tiburtina Valeria fra Manoppello e Scafa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero a grosso fusto presente al margine della carreggiata, nei pressi di un distributore di benzina.