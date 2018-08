Madonnina, la denuncia degli ambientalisti: "Tagliata la vegetazione nel Parco Naturalistico"

Gravi danni alla vegetazione del Parco Naturalistico delle dune di sabbia attorno alla Madonnina, lungo la riviera nord di Pescara. La denuncia arriva dal WWF Abruzzo, che ha inviato la segnalazione alla Direzione Marittima, sindaco, vicesindaco e Polizia Municipale per capire chi ha eseguito il taglio indiscriminato della vegetazione attorno al trabocco della “Società Nazionale di Salvamento Pescara”.

Il WWF ricorda che in occasione delle riprese cinematografiche del film "Il permesso 48 ore fuori", ci fu una grande attenzione da parte degli stessi produttori del film e degli ambientalisti per evitare danni alla vegetazione dunale.

"Una accortezza che evidentemente questa volta nessuno ha ritenuto di dover avere! Si segnala inoltre che in occasione della festa di Sant’Andrea i fuochi artificiali della domenica mattina (29 luglio) sono stati accessi in spiaggia, a ridosso proprio del "Parco naturalistico dell’ambiente della sabbia e delle dune". A parte ogni considerazione sulla sostanziale inutilità di fuochi artificiali diurni, si chiede di verificare se l’accensione degli stessi in spiaggia e a ridosso del Parco sia stata effettuata con le dovute autorizzazioni e con ogni necessaria cautela per evitare o quantomeno minimizzare le conseguenze negative, in termini in particolare di sicurezza dei cittadini e di tutela ambientale"