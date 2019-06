Loreto Aprutino, malore per bimbo di 8 anni soccorso dall'elicottero del 118

Un bambino di 8 anni di Loreto Aprutino è stato soccorso questa mattina dal personale del 118 per un malore. Il bimbo, verso mezzogiorno, è stato colto da una crisi convulsiva abbastanza severa ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara dopo essere stato assistito da un'ambulanza medicalizzata proveniente da Penne.

È arrivato in ospedale in stato si semincoscienza ed è stato ricoverato nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni non sarebbero gravi. A quanto pare si tratterebbe di un'attacco epilettico.