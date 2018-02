Paura a Loreto Aprutino, giovane azzannata al viso dal suo cane

Una 26enne di Loreto Aprutino e' stata aggredita dal cane di famiglia, un Rottweiler, ed e' finita in ospedale a Pescara. L'episodio e' avvenuto nel tardo pomeriggio in un'abitazione di campagna, in contrada Cupello.

In base alle prime informazioni, la ragazza sarebbe stata morsa al volto. I familiari della 26enne l'hanno subito caricata in auto e sono andati incontro all'ambulanza del 118, che poi ha trasportato la giovane in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.