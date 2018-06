Litiga con un vicino e lo minaccia, scatta il divieto di avvicinamento per un pensionato

I Carabinieri di Spoltore hanno notificato a un pensionato 67enne di Spoltore, pregiudicato, il divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip di Pescara su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative prodotte dai militari dell'Arma a seguito di una denuncia-querela sporta dalla vittima per minaccia aggravata a causa di dissidi relativi a questioni di vicinato.

Litigi tra vicini anche a Pianella

A Pianella, invece, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per i reati di minaccia, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 43enne con precedenti di polizia. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, passeggiando in via Torino a Villaraspa di Spoltore, ha notato un uomo nella pertinenze della sua abitazione effettuare dei lavori di giardinaggio.

Dopo essersi avvicinato e aver avuto con lui una breve discussione, si è dapprima allontanato per poi, senza alcun apparente motivo, tornare armato di un tubo metallico con cui ha danneggiato il cancello d’ingresso dell’abitazione della vittima oltre che proferire frasi dal contenuto minaccioso.