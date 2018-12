Cronaca San Donato / Via Aldo Moro

Lite con bastone tra vicini di casa, tutto è nato da un cane che abbaiava

Emergono ulteriori dettagli su quanto avvenuto giovedì a Pescara, in un palazzo di via Aldo Moro, quando una 82enne del posto, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, è stata colpita alla testa da un suo vicino