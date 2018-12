Cronaca San Donato / Via Aldo Moro

Scoppia una furiosa lite tra vicini di casa, anziana colpita alla testa con una scopa

Momenti di tensione ieri in via Aldo Moro. Sul posto, oltre al 118, anche la squadra Volante di Pescara, che ora sta indagando per ricostruire l’accaduto. Sembra comunque che il diverbio sia nato per futili motivi