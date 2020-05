Blocca la strada a un automobilista, preso a bastonate un camionista del Pescarese

Se l'è vista davvero brutta un camionista 39enne di Bolognano che, impegnato in una consegna in un'azienda nel Padovano, è stato colpito con un bastone, a Monselice, da un 64enne del posto. Lo riporta PadovaOggi.

Tutto è iniziato quando il 64enne, che stava percorrendo in macchina via Trentino, si è trovato bloccato l'accesso dall'autoarticolato del 39enne, non potendo così girare in via Fragose. Il diverbio tra i due è ben presto degenerato e l'anziano, dopo aver preso a bastonate il giovane abruzzese, è risalito tranquillamente a bordo della sua vettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo: nel ripartire ha anche urtato alcune persone che erano intanto sopraggiunte, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Sul fatto indagano i carabinieri di Monselice, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e rinvenuto l'oggetto usato dall'uomo per colpire il malcapitato autista.