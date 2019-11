Lite al semaforo, fuori pericolo il ristoratore pescarese Antonio Cicalini

Prognosi sciolta per Antonio Cicalini, il ristoratore pescarese di 64 anni che lo scorso 25 ottobre finì in coma dopo essere stato aggredito e pestato a sangue da un ex pugile a Francavilla al Mare, per un banale diverbio stradale. L'uomo infatti sta meglio ed è in via di guarigione, come fanno sapere i medici che lo hanno curato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara.

Attualmente Cicalini si trova in ospedale a Popoli dove trascorrerà la fase della convalescenza. Lo scorso 9 novembre Sandro Mangifesta, l'uomo di Ortona che lo aggredì, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravissime e si trova agli arresti domiciliari. L'avvocato ha chiesto la revoca della misura cautelare: l'uomo, interrogato subito dopo i fatti, aveva sempre dichiarato di aver colpito con un solo pugno il ristoratore che si era procurato le lesioni durante la caduta a seguito del colpo.