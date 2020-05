Lite in strada a San Donato: acceso diverbio per un cane, sul posto la polizia - FOTO

Lite per futili motivi tra due residenti del rione San Donato. In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto due uomini hanno litigato per una questione legata a un cane tra via Cesano e via Trigno. Diversi residenti che hanno assistito alla scena hanno allertato il 113 parlando di una ventina di persone coinvolte.

Sul posto si sono repentinamente dirette una decina di volanti che hanno attraversato Porta Nuova a tutta velocità e a sirene spiegate. Ma per fortuna, quando i poliziotti sono giunti sul posto la situazione era già rientrata e avrebbe visto, in realtà, solo il coinvolgimento di due persone, una delle quali sarebbe rimasta leggermente ferita dopo essere caduta.