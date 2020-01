Lite tra famiglie per il pranzo all'Ikea, ferita bambina di 11 anni: tra i contendenti un pescarese

Una lite tra famiglie per un pranzo all'Ikea con una bambina di 11 anni che è rimasta ferita.

Questo quanto successo ad Anagnina ieri, domenica 12 gennaio, nel primo pomeriggio nel punto ristoro della catena svedese.

Come riferisce RomaToday, a far scaturire il diverbio è stata una banale discussione per una fila.

A litigare animatamente due coppie, una composta da una donna di Marino di 45 anni e dal marito, romano di 47 anni, e l'altra da un uomo originario di Pescara di 64 anni e la moglie, romana di 72 anni. L'accesa discussione, nel giro di pochi minuti degenera.

Intervongono gli addetti alla sicurezza del centro commerciale e riescono a calmare gli animi. La lite riprende però alle casse quando la 45enne di Marino lancia un piatto contro la coppia rivale. L'oggetto manca però il bersagio e si infrange in terra nei pressi delle casse in quel momento piene di clienti di fila.

Ad avere la peggio una bambina di 11 anni, che si trovava con i genitori in fila per pagare, ferita da un coccio del piatto alla caviglia. Medicata sul posto la minorenne, all'Ikea di Anagnina sono quindi intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ciampino che, dopo aver placato definitivamente i contendenti, hanno identificato gli autori della lite.